La Soluzione ♚ Un pronome di riguardo

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un pronome di riguardo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEI - ELLA

Curiosità su Un pronome di riguardo: Il pronome indefinito indicano cose, persone e animali senza specificarne con precisione la quantità o la qualità, quindi con il minimo grado di definitezza...

