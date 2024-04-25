Prese alla fonte

SOLUZIONE: ATTINTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Prese alla fonte" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prese alla fonte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Attinte? Quando un'informazione o una notizia risulta affidabile e pertinente, si può considerare attinente, cioè direttamente collegata all'argomento trattato. La sua origine è spesso riconducibile alle fonti ufficiali o primarie, che garantiscono la veridicità di ciò che viene condiviso. Questo aspetto rende l'informazione più credibile e utile per chi ne fa uso. La connessione con la fonte originale permette di avere una visione più chiara e accurata della realtà, rafforzando la qualità delle discussioni e delle analisi.

La definizione "Prese alla fonte" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prese alla fonte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Attinte:

A Ancona T Torino T Torino I Imola N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prese alla fonte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

