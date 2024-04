La Soluzione ♚ Si invaghì della sua immagine riflessa in una fonte

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Si invaghì della sua immagine riflessa in una fonte. NARCISO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Si invaghi della sua immagine riflessa in una fonte: Cattedra di pittura all'accademia di brera, della quale divenne titolare nel 1850. la più completa fonte primaria sulla vita e l'attività dell'hayez sono... Narciso (in greco antico: ss, Nárkissos) è un personaggio della mitologia greca, un giovane cacciatore, famoso per la sua bellezza. Figlio della ninfa Liriope e del dio fluviale Cefiso (o, secondo un'altra versione, di Selene ed Endimione), nel mito appare incredibilmente crudele, in quanto disdegna ogni persona che lo ama. A seguito di una punizione divina, s'innamora della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d'acqua e muore cadendo nel lago in cui si specchiava. Esistono diverse versioni del mito: una proviene dai Papiri di Ossirinco ma non è attribuita a Partenio; un'altra si trova nelle Narrazioni di Conone, datata fra ...

