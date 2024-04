La Soluzione ♚ Un peso per il chimico

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Un peso per il chimico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOLECOLARE

Curiosità su Un peso per il chimico: Introdotti i concetti di elemento chimico e composto chimico. successivamente il lavoro di antoine lavoisier, che enunciò per primo la legge della conservazione... La massa molecolare di una sostanza (detta pure impropriamente peso molecolare, che non differisce dalla massa molare se non per l'unità di misura) è il rapporto tra la massa di una data quantità di quella sostanza e il numero di moli della stessa quantità di quella sostanza. È comunemente espressa in unità di massa atomica (u). In alcuni casi, per massa molecolare di una sostanza si intende il rapporto tra la massa di una data quantità di quella sostanza e il numero di entità elementari (ad esempio molecole) costituenti la stessa quantità di quella sostanza. La costante di conversione tra queste due interpretazioni della massa molecolare è ...

