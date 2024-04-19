Dura cent anni

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dura cent anni' è 'Secolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SECOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dura cent anni" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dura cent anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Secolo? Un secolo rappresenta un periodo di cento anni, un arco temporale che permette di osservare importanti cambiamenti storici, culturali e sociali. Questa unità di misura temporale viene spesso utilizzata per suddividere la storia in segmenti significativi, facilitando lo studio e la comprensione di avvenimenti passati. La durata di un secolo ha un impatto notevole sulla percezione del tempo, consentendo di apprezzare l'evoluzione delle civiltà nel corso dei secoli.

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Dura cent anni nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Secolo

Quando la definizione "Dura cent anni" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dura cent anni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Secolo:

S Savona E Empoli C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dura cent anni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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