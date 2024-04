La Soluzione ♚ Passa in particolari cavi

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Passa in particolari cavi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALTA TENSIONE

Curiosità su Passa in particolari cavi: Tecniche: a cavi (o fili) aderenti (cavi pre-tesi, messi in tensione prima di getto e solidificazione del calcestruzzo) a cavi (o fili) scorrevoli (cavi post-tesi... Per alta tensione si intende una tensione elettrica "elevata". La soglia al di sopra della quale si ha l'alta tensione è variabile e difficilmente definibile, se non in misura relativa e convenzionale.

