Il pallone nel volante

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il pallone nel volante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : AIRBAG

Curiosità su Il pallone nel volante: Un pallone drago o pallone aquilone oppure pallone cervo-volante (in tedesco drachenballon, dove drachen è sia "drago" sia "aquilone") è un particolare... L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione di un'automobile per proteggere i passeggeri dagli urti in caso di incidente stradale.

