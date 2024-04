La Soluzione ♚ Pagina di atlante in breve

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Pagina di atlante in breve. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TAV

Curiosità su Pagina di atlante in breve: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi atlanta (disambigua). atlanta (in inglese ascolta, /æt'lænt/) è una città degli stati uniti... No TAV è un movimento di protesta italiano sorto nei primi anni novanta del XX secolo, nel quale si riconoscono gruppi di cittadini accomunati dalla critica alla realizzazione di infrastrutture per l'alta capacità e l'alta velocità ferroviaria (comunemente note come TAV, "Treno ad Alta Velocità"), prese come simbolo ed esempio di una gestione ritenuta inadeguata dei beni comuni, della spesa pubblica, del territorio e della politica. Le linee ferroviarie al centro delle proteste sono contestate principalmente per via del costo ritenuto eccessivo rispetto alla loro utilità, anche a fronte dell'impatto ambientale e dei danni sulla salute umana ...

