La Soluzione ♚ Orgogliosi battaglieri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Orgogliosi battaglieri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FIERI

Curiosità su Orgogliosi battaglieri: Lasciandolo con il signor burns l'unico superstite del plotone "pescediavolo battagliero" che operava durante la seconda guerra mondiale: negli ultimi giorni... La locuzione latina in fieri, tradotta letteralmente, significa in divenire. Questa espressione viene utilizzata quando si parla di un avvenimento che ha già avuto un inizio ma che non è del tutto completato, ancora in corso o ideazione. Fieri è l'infinito presente del verbo fio, fis, factus sum, fieri che, oltre a divenire, presenta anche i significati diventare, essere fatto ed accadere (quando è usato impersonalmente).

Altre Definizioni con fieri; orgogliosi; battaglieri;