La Soluzione ♚ Un ordine architettonico

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un ordine architettonico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione lettere : CORINZIO - DORICO - IONICO

Curiosità su Un ordine architettonico: Citazioni di o su ordine architettonico wikizionario contiene il lemma di dizionario «ordine» wikiversità contiene risorse su ordine architettonico wikimedia... L'ordine corinzio è uno degli ordini architettonici dell'architettura greco-romana; in epoca precedente, durante l'epoca greca, si parlava di stile corinzio, in quanto non esisteva ancora l'ordine canonizzato. Ha le caratteristiche degli stessi elementi dell'ordine ionico, con un capitello decorato con foglie d'acanto.

Altre Definizioni con corinzio; ordine; architettonico;