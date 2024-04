La Soluzione ♚ Il canale di Calais

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il canale di Calais. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANICA

Curiosità su Il canale di calais: il canale di calais è uno dei corsi dacqua artificiali che collegano le vie d'acqua dellalta francia alla manica/mare del nord. esso va da ruminghem... Il canale della Manica (in inglese: English Channel o Channel, in francese: la Manche, in bretone: Mor Breizh, in cornico Mor Bretannek, in guernesiais: Ch'nal, in jèrriais Ch'na), o più semplicemente la Manica, è un canale naturale che separa l'isola della Gran Bretagna dall'Europa continentale e collega il Mare del Nord all'Oceano Atlantico.

