Il nome di una Welch

Jo Raquel Tejada Welch (Chicago, 5 settembre 1940 – Los Angeles, 15 febbraio 2023) è stata un'attrice e modella statunitense. Considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni sessanta e settanta, riuscì nel tempo a farsi apprezzare anche come attrice in altri ruoli, tanto da guadagnarsi due candidature ai Golden Globe, vincendolo nel 1975 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Costanza Bonacieux ne I tre moschettieri.

RAQUEL

