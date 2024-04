La Soluzione ♚ I nativi di Mogadiscio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: I nativi di Mogadiscio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOMALI

Curiosità su I nativi di mogadiscio: Partecipa alla discussione e/o correggi la voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. mogadiscio (afi: /moga'dio/; in somalo muqdisho; in arabo... La Somalia (in somalo: Soomaaliya, scrittura somala: ; in arabo , al-Sumal), ufficialmente Repubblica Federale di Somalia (in somalo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya; in arabo , Jumhuriyyat a-umal al-Fideraaliya), nota anche come Penisola dei Somali o Paese dei Somali, è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con capitale Mogadiscio. Il nome attuale in italiano della Somalia, precedentemente nota come "Paese dei Somali", fu dato dall'esploratore italiano Luigi Robecchi Bricchetti, primo europeo a visitare estensivamente la regione del Corno d'Africa denominata ...

