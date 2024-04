La Soluzione ♚ Modelli sperimentali

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Modelli sperimentali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROTOTIPI

Curiosità su Modelli sperimentali: In grado di prevedere le misure sperimentali. tutti i settori della scienza, ma non solo, fanno largo uso di modelli matematici per rappresentare nozioni... Il prototipo è il modello originale o il primo esemplare di un manufatto, rispetto a una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive. Normalmente costruito in modo artigianale e in scala 1:1, sul prototipo verranno effettuati collaudi, modifiche e perfezionamenti, fino al prototipo definitivo, da avviare in un lotto pilota ed infine alla produzione in serie. Il termine — prevalentemente utilizzato in riferimento a congegni, macchinari e veicoli — deriva dal greco antico pttp, protótypos, a sua volta da pt, proto ("precedente, primario") e tp, týpos ("tipo"). Il prototipo può essere concettuale, funzionale, tecnico o ...

