La Soluzione ♚ Si mettono alle porte

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Si mettono alle porte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANIGLIE

Curiosità su Si mettono alle porte: Generazioni chiudono le ushirodo ("porte sul retro") che conducono al tokoyo (l'aldilà buddhista); in pratica, le porte mettono in connessione col regno dei... Il cavallo con maniglie è un attrezzo usato nella ginnastica artistica. È alto 105 cm da terra ed è dotato di maniglie alte 15 cm (generalmente di metallo) montate parallelamente e nella parte superiore dell'attrezzo. In origine era formato da un'armatura in metallo con corpo in legno, ricoperto di pelle. Attualmente l'armatura è in plastica o materiali compositi, il corpo è in plastica, e la copertura in materiale sintetico.

