La Soluzione ♚ È meta da villeggianti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: È meta da villeggianti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MARE

Curiosità su E meta da villeggianti: Dopo il conflitto, tornavano ad essere meta di villeggianti esteri, soprattutto provenienti dal nord europa e dagli stati uniti d'america. il modello... Il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con un oceano, che lambisce le coste di isole e terre continentali. Il termine è ampiamente usato anche come sinonimo di oceano quando esprime un concetto generico, per esempio quando si parla dei mari tropicali, di acqua di mare o di biologia marina; equivale a oceano anche quando lo si contrappone alle terre emerse. In pochi casi, molto particolari, lo stesso termine è usato per indicare masse d'acqua chiusa, come il Mar Caspio, salmastro ma di notevole estensione, o per ragioni toponomastiche, come il Mar Morto.

