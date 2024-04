La Soluzione ♚ La membrana dei polmoni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La membrana dei polmoni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PLEURA

Curiosità su La membrana dei polmoni: E che protegge i polmoni da sovraccarico respiratorio. al momento della nascita la prima respirazione causa un'aerazione dei polmoni che porta ad una... La pleura (dal greco pe, pleyrà, «fianco») è una membrana che avvolge singolarmente ciascun polmone. È formata da due foglietti, viscerale e parietale che sono rispettivamente adesi al polmone e alla gabbia toracica e continuano l'uno con l'altro a livello dell'ilo polmonare creando fra di essi una cavità a pressione negativa contenente il liquido pleurico fondamentale per permettere ai polmoni di dilatarsi negli scambi respiratori. Una classica analogia per meglio comprendere concettualmente questa disposizione, è immaginare un palloncino di gomma sgonfio in cui vengono affondate due dita: la membrana di gomma adesa alle dita, che ...

