Un marchio del gruppo Stellantis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un marchio del gruppo Stellantis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FIAT

Altra risposta : DS - FIAT

Fiat è un marchio automobilistico italiano che fa parte del gruppo Stellantis. Fondata nel 1899, Fiat è diventata una delle case automobilistiche più iconiche e di successo nel corso dei decenni. Fiat è conosciuta per la produzione di una vasta gamma di veicoli, tra cui automobili, veicoli commerciali e veicoli industriali. Il marchio Fiat è associato a modelli popolari come la Fiat 500, la Fiat Panda e la Fiat Punto. Con la fusione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e il Gruppo PSA, Fiat è diventata parte di Stellantis, il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo. Fiat continua a rappresentare uno dei marchi chiave all'interno di Stellantis, mantenendo la sua identità distintiva e contribuendo alla produzione di veicoli innovativi e di alta qualità.

