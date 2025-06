Dedicate alla Vergine nei cruciverba: la soluzione è Mariane

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dedicate alla Vergine' è 'Mariane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARIANE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mariane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mariane.

Perché la soluzione è Mariane? Mariane deriva da Maria, riferendosi a tutto ciò che è dedicato alla Vergine Maria, madre di Gesù. È un termine usato soprattutto in ambito religioso e liturgico per indicare suppliche, offerte o celebrazioni in onore della Madonna. La parola richiama un senso di devozione e spiritualità, sottolineando l'importanza di Maria nella fede cristiana. È un modo per onorarla e riconoscerne il ruolo centrale nella tradizione cattolica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il segno dello Zodiaco tra il Cancro e la VergineDedicate al culto divinoIl segno tra il Cancro e la VergineUna stella della VergineIl cuoco usa quello vergine o quello extravergine

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

