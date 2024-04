La Soluzione ♚ Località di Cipro

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Località di Cipro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NICOSIA

Curiosità su Localita di cipro: Voce principale: cipro (isola). cipro, isola del mar mediterraneo orientale, grazie alla sua posizione strategica e alle risorse naturali, ha una ricca... Nicosia (AFI: /niko'zia/; in greco esa, Lefkosía; in turco Lefkosa) è la capitale nonché città più popolosa di Cipro. Il nome deriva dall'etimo francese Nicosie, usato sotto il regno dei Lusignano. È l'unica capitale ancora divisa in due frazioni separate da una recinzione militare, detta "linea verde" (che corre da nordovest a sudest): quella meridionale, che è capitale della Repubblica di Cipro, e quella settentrionale, che è capitale della Repubblica di Cipro del Nord, riconosciuta solo dalla Turchia.

