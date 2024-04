La Soluzione ♚ La lettura di un genoma

La soluzione di 14 lettere per la definizione: La lettura di un genoma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEQUENZIAMENTO

Curiosità su La lettura di un genoma: Quadro (o cornice) di lettura aperto è la fase di lettura che consente di codificare un’intera proteina, senza incontrare codoni di stop prematuri e quindi... Il termine sequenziamento, in biologia molecolare, indica il processo per la determinazione dell'esatta struttura primaria di un biopolimero, e cioè dell'ordine delle basi nel caso di un acido nucleico o degli amminoacidi nel caso di proteine, che rappresentano le strutture sequenziate in prevalenza.

Altre Definizioni con sequenziamento; lettura; genoma;