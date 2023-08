La lettura recitata di noti canti biblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lettura recitata di noti canti biblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALMODIA

Significato/Curiosita : La lettura recitata di noti canti biblici

Nel quale il tetragramma biblico non appare in nessuno degli esistenti manoscritti, neanche quando sono citati versetti biblici dell'antico testamento in... Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la salmodia è il canto o la lettura recitata dei salmi; la salmodia può essere antifonale (con due cori che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

