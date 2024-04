La Soluzione ♚ Infiammazione della mucosa della bocca

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Infiammazione della mucosa della bocca. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : STOMATITE

Curiosità su Infiammazione della mucosa della bocca: Sulla mucosa orale. glossite romboidea mediana leucoedema: si riferisce ad un aspetto bianco spugnoso della mucosa orale del vestibolo della bocca. lingua... Viene definita afta una dolorosa ulcera all'interno della cavità orale causata da una rottura della mucosa. Viene altresì indicata come stomatite aftosa e ulcera aftosa, specialmente se la ferita è multipla o cronica. La parola deriva dal greco áphthe, f, che significa pustola. Occorre distinguere tra "afta minor" e "afta major". La causa non è completamente nota, ma implica una risposta immunitaria linfocita T mediata, innescata da una varietà di fattori. Gli eventi scatenanti variano a seconda degli individui e includono carenze nutrizionali, traumi locali, stress, influenze ormonali, allergie, predisposizione genetica o altri ...

