La Soluzione ♚ È gustosa in carpione

La soluzione di 5 lettere per la definizione: È gustosa in carpione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TINCA

Curiosità su E gustosa in carpione: Squartone o carpione che è il pesce di lago servito in salsa verde di basilico, aglio e pinoli; gli scapinasc, ravioli con ripieno di uvetta, amaretti e pane... La tinca (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)) è un pesce d'acqua dolce appartenente alla famiglia Cyprinidae, nonché unico esponente della sottofamiglia Tincinae Günther, 1868 e del genere Tinca Cuvier, 1816.

Altre Definizioni con tinca; gustosa; carpione;