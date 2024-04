La Soluzione ♚ Grosse pietre

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Grosse pietre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MASSI

Curiosità su Grosse pietre: Tecnica consisteva nell'abolizione delle fondazioni realizzate con grosse pietre e nella realizzazione di uno strato superficiale il più possibile impermeabile...

