Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio nei cruciverba: la soluzione è Arpese

Home / Soluzioni Cruciverba / Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio' è 'Arpese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARPESE

Curiosità e Significato di Arpese

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Arpese, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arpese? Arpese è una termologia antica che indica una robusta staffa di ferro utilizzata per unire e sostenere grandi pietre in edifici storici o strutture architettoniche. Questi elementi erano fondamentali per garantire la stabilità delle costruzioni, mantenendo salde le pietre più pesanti. Un esempio di ingegno e durabilità nelle tecniche di edilizia tradizionale, testimonianza di maestria artigiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Che serve a tenere unitoI ganci di ferro usati per tenere uniti due blocchi di pietraCambiano vetro in ferroServe vini con il maritoServe per l abboccamento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Arpese

Se ti sei imbattuto nella definizione "Spranga di ferro che serve a tenere unite grosse pietre d un edificio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

P Padova

E Empoli

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N O T D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TONDI" TONDI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.