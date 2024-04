La Soluzione ♚ Un gran bel voto

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Un gran bel voto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIECI E LODE

Curiosità su Un gran bel voto: Kyalami. la pista di monte carlo venne invece descritta da keke rosberg come «un bel circuito di montagna in riva al mare»; mentre nelson piquet affermò che... Super Sanremo 2006 - Dieci e lode è un album compilation pubblicato il 3 marzo 2006 dall'etichetta discografica EMI. Si tratta di uno dei due album contenenti brani partecipanti al Festival di Sanremo 2006. Nel dettaglio, 3 brani erano stati in gara nella categoria "Gruppi", altri 2 avevano fatto parte della categoria "Uomini", così come per le categorie "Donne" e "Giovani", mentre le ultime 2 tracce si riferiscono a canzoni proposte da ospiti della manifestazione. Nell'album era stato utilizzato il sistema di protezione Copy Control.

