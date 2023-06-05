Era il voto più ambito

SOLUZIONE: DIECI E LODE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Era il voto più ambito" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era il voto più ambito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Dieci E Lode? Il massimo riconoscimento che uno studente può ottenere in un esame o in una valutazione scolastica rappresenta il massimo risultato possibile. Questo attestato di eccellenza distingue chi ha dimostrato grande impegno e capacità, segnando il punto più alto di valutazione. È un riconoscimento molto ambito, simbolo di perfezione e dedizione. In Italia, si traduce in un punteggio che include dieci e lode, testimonianza di merito eccezionale.

La definizione "Era il voto più ambito" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era il voto più ambito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Dieci E Lode:

D Domodossola I Imola E Empoli C Como I Imola E Empoli L Livorno O Otranto D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era il voto più ambito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

