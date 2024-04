La Soluzione ♚ Fulcri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Fulcri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERNI

Curiosità su Fulcri: Riferimento. il fulcro, in fisica, è l'elemento di appoggio della leva che ne permette il movimento. più in generale si intende per fulcro il punto di una... Aldo Perni (1932) – ex calciatore italiano Giovanni Perni (1894-1979) – avvocato e politico italiano

