La Soluzione ♚ Un fiore che si orienta

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un fiore che si orienta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIRASOLE

Curiosità su Un fiore che si orienta: Damasco è un fiore coltivato e che non si trova più allo stadio selvaggio. sebbene la tradizione faccia provenire il fiore dal medio oriente, test genetici... Il girasole comune (Helianthus annuus L., 1753) è una pianta annuale con una grande infiorescenza a capolino appartenente alla famiglia delle Composite.

