La Soluzione ♚ Figaro lo era di qualità

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Figaro lo era di qualità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BARBIERE

Curiosità su Figaro lo era di qualita: Uno alla volta, per carità! « figaro! — son qua. — ehi, figaro! — son qua. » figaro qua, figaro là (x2) figaro su, figaro giù (x2) pronto prontissimo son... Il barbiere è l'addetto al taglio dei capelli e alla rasatura della barba. Il suo lavoro si svolge di solito in bottega (comunemente detta barbieria o anche salone), ma in caso di necessità e su richiesta del cliente, può intervenire anche a domicilio.

