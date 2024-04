La Soluzione ♚ Faticoso alla salita

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Faticoso alla salita. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ERTO

Curiosità su Faticoso alla salita: Nome. il percorso che si snoda da bomerano a montepertuso è forse più faticoso del suo omologo basso, anche per una elevata escursione altimetrica, che... Erto e Casso (Nert e Cas nei rispettivi dialetti locali) è un comune italiano sparso di 364 abitanti della provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia. Il comune comprende il capoluogo Erto e la frazione Casso, ormai quasi spopolata anche a causa del disastro del Vajont del 9 ottobre 1963.

Altre Definizioni con erto; faticoso; salita;