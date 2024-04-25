Facoltà da politecnici

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Facoltà da politecnici' è 'Ingegneria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INGEGNERIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Facoltà da politecnici" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Facoltà da politecnici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ingegneria? L'ingegneria rappresenta l'insieme delle competenze tecniche e scientifiche sviluppate per progettare, costruire e migliorare sistemi, strutture e dispositivi. È una disciplina che richiede capacità di analisi, creatività e problem solving, spesso proveniente da studi politecnici. Gli ingegneri applicano conoscenze matematiche e scientifiche per risolvere sfide pratiche della società, contribuendo allo sviluppo tecnologico e all'innovazione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Facoltà da politecnici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Facoltà da politecnici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Ingegneria:

I Imola N Napoli G Genova E Empoli G Genova N Napoli E Empoli R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Facoltà da politecnici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

