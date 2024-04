La Soluzione ♚ Doloroso turbamento

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Doloroso turbamento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PATEMA

Curiosità su Doloroso turbamento: Vedevo spuntar da lontano quel gruppetto, e qualsiasi irritazione, o turbamento interno che provassi, si calmava come per incanto a quell'incontro. lo... Patema Inverted (, Sakasama no Patema) è un film giapponese del 2013 ideato e diretto da Yasuhiro Yoshiura. Dal film sono stati tratti un original net anime (ONA) e un manga: il primo Patema Inverted: Beginning of the day è andato in onda nel 2012; il secondo è stato pubblicato su Big Gangan e conta in totale 13 capitoli in un unico volume.

Altre Definizioni con patema; doloroso; turbamento;