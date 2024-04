La Soluzione ♚ di Stendhal: il turbamento davanti ai capolavori

La soluzione di 8 lettere per la definizione: di Stendhal: il turbamento davanti ai capolavori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SINDROME

Curiosità su Di stendhal: il turbamento davanti ai capolavori: Sviluppo...)». particolare importanza ebbe poi per nietzsche la scoperta di stendhal e di dostoevskij (quest'ultimo definito, nel crepuscolo degli idoli, «l'unico... La sindrome di Tourette (o sindrome di Gilles de la Tourette) è un disturbo neurologico che esordisce nell'infanzia scomparendo spesso durante l'adolescenza, caratterizzato dalla presenza di tic motori e fonatori incostanti, talvolta fugaci e altre volte cronici, la cui gravità può variare da estremamente lievi a invalidanti. In molti pazienti emergono alcune comorbilità (diagnosi di patologie co-concorrenti diverse dalla sindrome di Tourette), come il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Le altre condizioni sono spesso secondarie a peggioramento nel quadro clinico del paziente e ...

