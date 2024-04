La Soluzione ♚ La divina bontà

La soluzione di 12 lettere per la definizione: La divina bontà. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MISERICORDIA

Curiosità su La divina bonta: Disambiguazione – "la divina commedia" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la divina commedia (disambigua). la comedìa, o commedia,... La misericordia è un sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui (morale o spirituale). Tale termine deriva dal latino misericors (genitivo misericordis) e da misereor (ho pietà) e cor -cordis (cuore); cfr. miserère: abbi misericordia. È una virtù morale tenuta in grande considerazione dall'etica cristiana e si concretizza in opere di pietà o, appunto, di misericordia.

