Discorsi di lode

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Discorsi di lode. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENCOMI

Curiosità su Discorsi di lode: Che elementi di entrambi i discorsi siano stati riportati nella sua versione. l'epitaffio si differenzia dalla forma consueta dei discorsi funebri ateniesi... L'Encomio di Elena è un testo del sofista Gorgia, in cui si pone l'obiettivo di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver provocato, abbandonando il marito per seguire Paride a Troia, la sanguinosa guerra di Troia. L'argomento non era nuovo: Gorgia prendeva spunto infatti da un filone preesistente che, inaugurato dal poeta lirico Stesicoro nella celebre Palinodia, sosteneva che la donna in realtà non andò mai a Troia e che al suo posto, con Paride, partì un fantasma (in greco ed, eidolon). Questo fatto scagionava la regina di Sparta come causa del decennale conflitto. Nel solco di questa orazione epidittica, ...

