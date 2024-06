pubblici elogi

: L'argomento non era nuovo: Gorgia prendeva spunto infatti da un filone preesistente che, inaugurato dal poeta lirico Stesicoro nella celebre Palinodia, sosteneva che la donna in realtà non andò mai a Troia e che al suo posto, con Paride, partì un fantasma (in greco ed, eidolon). L'Encomio di Elena è un testo del sofista Gorgia, in cui si pone l'obiettivo di scagionare Elena, moglie di Menelao, dalla terribile colpa di aver provocato, abbandonando il marito per seguire Paride a Troia, la sanguinosa guerra di Troia.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: encomi m pl . plurale di encomio. Voce verbale: encomi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di encomiare. prima persona singolare del congiuntivo presente di encomiare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di encomiare. terza persona singolare del congiuntivo presente di encomiare. terza persona singolare dell'imperativo di encomiare.