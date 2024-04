La Soluzione ♚ Dimostra la colpevolezza

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Dimostra la colpevolezza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROVA

Curiosità su Dimostra la colpevolezza: Con un colpo di scena: poirot, scagionati tutti i sospettati, dimostra la colpevolezza del dottor sheppard, che era non solo l'assistente di poirot stesso... Prova a prendermi (Catch Me If You Can) è un film del 2002 diretto da Steven Spielberg e interpretato da Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, adattamento del romanzo autobiografico Catch Me if You Can di Frank Abagnale Jr.. Il film ha riscosso un buon successo, sia da parte della critica che del pubblico, ottenendo due candidature ai Premi Oscar 2003 grazie a John Williams (migliore colonna sonora) e Christopher Walken (miglior attore non protagonista), nel ruolo del padre di Frank Abagnale Jr..

