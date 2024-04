La Soluzione ♚ Un controllo a fini burocratici

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un controllo a fini burocratici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VISURA

Curiosità su Un controllo a fini burocratici: Gianfranco fini (bologna, 3 gennaio 1952) è un politico italiano. deputato dal 1983 al 2013, nonché presidente della camera dal 2008 al 2013, agli esordi... La visura catastale è un documento rilasciato dall'Agenzia delle entrate della Repubblica Italiana contenente le informazioni alfanumeriche e topografiche registrate presso il catasto relativamente ad un immobile, sia esso fabbricato o terreno, situato sul territorio nazionale italiano.

Altre Definizioni con visura; controllo; fini; burocratici;