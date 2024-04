La Soluzione ♚ Lo coniò Maria Teresa

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Lo coniò Maria Teresa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TALLERO

Curiosità su Lo conio maria teresa: Popolazioni del levante, il tallero di maria teresa fu ripetutamente coniato in diverse zecche occidentali: firenze lo coniò nel 1814 e nel 1828, venezia dal... Il tallero (in tedesco Taler, in passato Thaler) è stata un'importante moneta d'argento di grande modulo. Coniato in Europa per circa quattro secoli, il tallero assunse maggiore importanza con la decisione presa dall'Impero nel XVI secolo di affiancare al Gulden il Reichstaler come valuta imperiale. In altri paesi ha assunto nomi simili: in svedese e norvegese daler; in nederlandese daler, più recentemente daalder; in portoghese dolera; in inglese dollar; in ceco tolar; in sloveno tolar; in bielorusso t, t; in ungherese tallér. Inoltre, il leu rumeno prende il nome dal leone (in nederlandese leeuw) raffigurato sul tallero olandese ...

