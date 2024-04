La Soluzione ♚ Lo divenne Maria Goretti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo divenne Maria Goretti. SANTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo divenne maria goretti: Santo (dal latino sanctus, participio passato di sancire) è attributo di un essere, oggetto o manifestazione che si ritiene essere correlato alla divinità. Nel significato moderno, il termine è utilizzato principalmente riferendosi a ciò che si ritiene inviolabile, in quanto consacrato da una legge spesso religiosa, oppure venerato, o considerato degno di rispetto. L'ortografia varia secondo le seguenti regole: al maschile singolare si tronca in san davanti a consonante diversa da s impura, davanti a un gruppo consonantico e davanti alle semiconsonanti: san Benedetto, san Prisco, san Jacopo, santo Stefano; al maschile e femminile ... Significato e Curiosità su: Santo (dal latino sanctus, participio passato di sancire) è attributo di un essere, oggetto o manifestazione che si ritiene essere correlato alla divinità. Nel significato moderno, il termine è utilizzato principalmente riferendosi a ciò che si ritiene inviolabile, in quanto consacrato da una legge spesso religiosa, oppure venerato, o considerato degno di rispetto. L'ortografia varia secondo le seguenti regole: al maschile singolare si tronca in san davanti a consonante diversa da s impura, davanti a un gruppo consonantico e davanti alle semiconsonanti: san Benedetto, san Prisco, san Jacopo, santo Stefano; al maschile e femminile ...

Aggettivo, forma flessa santa f sing femminile singolare di santo Sostantivo santa f (pl.: sante) saint (before a name of a saint or in place names, as Santa) Saint Finnish Etimologia / Derivazione From a Germanic language, compare sand Sostantivo sand (usually meaning slightly wet sand). Sinonimi (sand) hiekka Siciliano Sostantivo santa f sing (pl.: santi) santa Spanish Aggettivo santa f (m santo) (f form of santo) holy, godly Termini correlati Semana Santa Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

La risposta a Lo divenne Maria Goretti

SANTA

S

A

N

T

A

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo divenne Maria Goretti' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.