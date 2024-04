La Soluzione ♚ La compianta Fitzgerald

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La compianta Fitzgerald. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELLA

Curiosità su La compianta fitzgerald: Giugno 2022 ^ helen mccrory, il commovente tributo di damian lewis alla compianta moglie, su cinema.everyeye.it. ^ damian lewis: «helen mccrory, eroica... Ella Summer Purnell (Londra, 17 settembre 1996) è un'attrice e modella britannica. È nota per il ruolo di Jackie nella serie televisiva Yellowjackets (2021-23), per aver doppiato il personaggio di Gwyndala nella serie animata Star Trek: Prodigy (dal 2021) dell'universo fantascientifico di Star Trek, e a quello di Jinx nella serie animata Arcane (dal 2021). Ha inoltre interpretato una versione adolescente della Disney villain Malefica, nel film remake/spin-off de La bella addormentata nel bosco, Maleficent (2014). Dal 2024 interpreta Lucy MacLean nella serie televisiva Fallout, tratta dall'omonima serie di videogiochi.

Altre Definizioni con ella; compianta; fitzgerald;