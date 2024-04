La Soluzione ♚ La Fitzgerald cantante

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ELLA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su La fitzgerald cantante: Ella jane fitzgerald, nota come ella fitzgerald (newport news, 25 aprile 1917 – beverly hills, 15 giugno 1996) è stata una cantante statunitense. è considerata... Ella Summer Purnell (Londra, 17 settembre 1996) è un'attrice e modella britannica. È nota per il ruolo di Jackie nella serie televisiva Yellowjackets (2021-23), per aver doppiato il personaggio di Gwyndala nella serie animata Star Trek: Prodigy (dal 2021) dell'universo fantascientifico di Star Trek, e a quello di Jinx nella serie animata Arcane (dal 2021). Ha inoltre interpretato una versione adolescente della Disney villain Malefica, nel film remake/spin-off de La bella addormentata nel bosco, Maleficent (2014). Dal 2024 interpreta Lucy MacLean nella serie televisiva Fallout, tratta dall'omonima serie di videogiochi.

