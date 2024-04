La Soluzione ♚ Compagno in affari

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Compagno in affari. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SOCIO - PARTNER

Curiosità su Compagno in affari: Economicamente più redditizi per la città, gli antinori avevano avviato una compagnia di affari che era tra le più rilevanti di firenze. i capifamiglia lippo e piero... L'operatore socio-sanitario, abbreviato in OSS è una figura professionale che opera nel settore socio-sanitario.

