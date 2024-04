La Soluzione ♚ La città con il Bronx

La soluzione di 7 lettere per la definizione: La città con il Bronx. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEW YORK

Curiosità su La citta con il bronx: Borough) in cui è divisa la città di new york. situato a nord di manhattan, il suo territorio corrisponde a quello della contea del bronx, che rappresenta una... New York (IPA: /nju 'jrk/, in inglese americano /nu 'jk/ ), spesso chiamata New York City per distinguerla dallo stato omonimo, e in italiano anche Nuova York, è una città degli Stati Uniti d'America situata nello stato di New York. Conosciuta nel mondo anche come "Grande mela" (Big Apple), sorge su un'area di circa 785 km² alla foce del fiume Hudson, sull'Oceano Atlantico, mentre l'area metropolitana comprende anche aree situate nei due adiacenti stati del New Jersey e del Connecticut. Con circa 8 milioni di abitanti, che salgono a circa 25 milioni nell'area metropolitana, oltreché ad essere la città più popolosa degli Stati Uniti, è ...

