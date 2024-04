La Soluzione ♚ È causa di amputazione

La soluzione di 8 lettere per la definizione: È causa di amputazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CANCRENA

Curiosità su E causa di amputazione: Del gomito amputazione sopra al gomito (transomerale) disarticolazione della spalla l'emicorporectomia, o amputazione all'altezza della vita, è quella più... La gangrena, nel linguaggio comune detta cancrena, è un tipo di necrosi tessutale causata generalmente da carente apporto sanguigno della parte interessata. A livello cutaneo i sintomi possono includere il cambiamento del colore e della temperatura, l'intorpidimento, la sudorazione, il dolore e l'insorgenza di fissurazioni. Coinvolge principalmente le mani e i piedi e può presentarsi con sintomi sistemici come la febbre o con la presenza di uno stato settico. Tra i fattori di rischio vi sono il diabete mellito, l'arteriopatia obliterante periferica, il tabagismo, l'alcolismo, l'infezione da HIV, il congelamento, la presenza di traumi fisici ...

