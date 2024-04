La Soluzione ♚ Il carrozzino di certe moto

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Il carrozzino di certe moto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIDECAR

Curiosità su Il carrozzino di certe moto: Nel 1983. luca carboni è il quarto di cinque figli (tre maschi e due femmine); il padre è impiegato in un'azienda di carrozzine e giocattoli per bambini... La motocarrozzetta (conosciuta anche in lingua inglese: sidecar) è un motoveicolo a tre ruote ottenuto dall'accoppiamento di una motocicletta con una struttura laterale portante dotata di ruota, generalmente rappresentata da un carrozzino. Sebbene nella lingua inglese non indichi la combinazione di motociclo più carrozzino (che è detta combination, outfit, rig oppure hack), ma unicamente il carrozzino a una sola ruota da agganciare alla moto, in Italia e altri Paesi il termine sidecar viene diffusamente utilizzato quale sineddoche per indicare il veicolo completo.

