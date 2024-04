La Soluzione ♚ Il cantante di Purple Rain

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Il cantante di Purple Rain. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRINCE

Curiosità su Il cantante di purple rain: purple rain è un brano musicale di prince pubblicato nel 1984 come singolo e come ultima traccia dell'omonimo album. la canzone è una combinazione di... Prince, pseudonimo di Prince Rogers Nelson (Minneapolis, 7 giugno 1958 – Chanhassen, 21 aprile 2016), è stato un cantautore, polistrumentista e produttore discografico statunitense, popolare soprattutto negli anni ottanta e novanta. La vena artistica musicale di Prince si sviluppò molto presto e lo portò a dedicarsi a composizione, arrangiamento, produzione, canto ed esecuzione dei suoi lavori spesso in totale autonomia. Il cantante è noto per la sua attività pionieristica sia in campo musicale sia commerciale, essendo stato fra i primi a sfruttare Internet per la promozione e la vendita online sul suo sito web. Nel 2004 la rivista Rolling ...

