La Soluzione ♚ La Fornaciari cantante

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La Fornaciari cantante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IRENE

Curiosità su La fornaciari cantante: Zucchero fornaciari, pseudonimo di adelmo fornaciari (reggio emilia, 25 settembre 1955), è un cantautore e musicista italiano. annoverato fra i principali... Irene Grandi (Firenze, 6 dicembre 1969) è una cantautrice italiana. Nel 1994 viene scoperta dal grande pubblico grazie alle canzoni Fuori e T.V.B., scritta appositamente per lei da Jovanotti, ma il grande successo giunge l'anno seguente, nel 1995, quando vende oltre 500 000 copie in Italia dell'album In vacanza da una vita, trainato dal fortunato singolo omonimo, e dal successo del brano Bum Bum. Ha attraversato diversi generi musicali, tra cui rap, pop, soul, blues, rock e jazz, ma senza rinunciare alla melodia italiana, collaborando spesso con artisti del panorama musicale nazionale, tra cui Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, ...

